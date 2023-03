‘ଜେସା କୁ ତେସା’ ନୀତି ଆପଣାଇଲେ ଭାରତ ସରକାର, ତୁରନ୍ତ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିଟେନ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆଗରେ ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ତଥା ହିଂସାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ରିଟିଶ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଇବା ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବୁଧବାର ବ୍ରିଟିଶ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ହାଇ କମିଶନ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୋଲିସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲଣ୍ଡନରେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଆୟୋଗରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଘଟିଛି। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ବ୍ରିଟିଶ ହାଇ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ତେବେ ଆଜି ବ୍ରିଟେନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲଣ୍ଡନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ବିଲ୍ଡିଂ(ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି) ବାହାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାରର ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ହୈ କମିଶନ ଆଗରେ ଏକ ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ବିରୋଧ ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ରିଟିଶ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଲଣ୍ଡନରେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଆୟୋଗର ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ଅମୃତପାଲ ସିଂ, ‘ୱାରିସ୍ ପଞ୍ଜାବ ଦେ’ର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ।

