ଶାକିବ Out, ମିରାଜ In… ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଦଳରୁ ବାଂଲାଦେଶର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାକିବ ଅଲ୍ ହାସନଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି । ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ନଜମୁଲ ହୁସେନ ସାଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଶାକିବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମେହଦୀ ହସନ୍ ମିରାଜଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବାଂଲାଦେଶ । ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରୁ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ନଜମୁଲ ହୁସେନ ସାଣ୍ଟୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୫ ଜଣିଆ ବାଂଲାଦେଶୀ ଦଳ ଚୟନ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଦଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ ପରେ ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମେହଦୀ ହସନ୍ ମିରାଜଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇବ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷକ ପରେ ୩ ଜଣ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଏହି ଦଳରେ କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ମେହଦୀ ହସନ୍ ମିରାଜଙ୍କ ସମେତ ପରଭେଜ ଇମୋନ ଏବଂ ରକିବୁଲ ହସନ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ମେହଦୀ ୨୦୨୩ ମସିହା ଜୁଲାଇରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲେ । ସେହିପରି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ସୌମ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

