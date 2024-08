(Video) ପୁଣି କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବେ ଶିଖର ଧୱନ! ‘ଗବ୍ବର’ଙ୍କ ଅବସର ଭିଡିଓରୁ ମିଳିଲା ସଂକେତ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ‘ଗବ୍ବର’ ଶିଖର ଧୱନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧.୧୭ ମିନିଟର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିକ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଶିଖର । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ଧୱନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣିଥରେ କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ ଜରିଆରେ ଧୱନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆକ୍ସନରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

💬💬 𝙄 𝙘𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙡𝙚𝙨𝙨 𝙢𝙚𝙢𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙩𝙪𝙙𝙚

As Shikhar Dhawan retires from International and Domestic cricket, we wish him all the very best for the road ahead 👏👏@SDhawan25 | #TeamIndia pic.twitter.com/nH5DVTHraP

— BCCI (@BCCI) August 24, 2024