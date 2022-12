ମୁମ୍ବାଇ: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌କୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ଝଟକା । ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି । ରୋହିତଙ୍କ ବଦଳରେ କେ.ଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟିମ୍‌ର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ ।

ବିସିସିଆଇ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବାଂଲସଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତଙ୍କ ଆଘୁଳିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ । ତେବେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ।

The selection committee has also added fast bowler Jaydev Unadkat to India’s squad for the Test series.

