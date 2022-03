ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା: ମାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ତାଲିକାରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ନିଜ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରେୟସ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି । ଆଇସିସିର ପ୍ଲେୟର ଅଫ ଦ ମନ୍ଥ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେଇଛି ଆଇସିସି । ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୮୦ ରନର ଧମାକାଦାର ପାଳି ପରେ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଆୟର ।

Unveiling the ICC Players of the Month for February 2022 👀

⬇️ ⬇️ ⬇️

— ICC (@ICC) March 14, 2022