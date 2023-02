(video) ; ଲାହୋରରେ ବସି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲେ ଜାଭେଦ୍ ଅଖତର, କହିଲେ – ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏହି ମାଟିର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତିକାର ଜାବେଦ୍ ଅଖତର ଲାହୋର ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ସିଧା ସଳଖ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଆମେ ନସରତ ଓ ମେହଦି ହସନଙ୍କ ବଡ ବଡ ଫଙ୍କସନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନାହିଁ ।

“People who came to attack Mumbai didn’t come from Norway or Egypt. They are still roaming free in Pakistan and every Indian has this complaint in his heart”

Good Javed Akhtar pointed this out sitting in Lahore himself. But Pakistan is beyond redemptionpic.twitter.com/WQyJYi3i0r

— Monica Verma (@TrulyMonica) February 21, 2023