ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ହାତରେ SMAT-2024: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ହରାଇ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ମୁମ୍ବାଇ, ରାହାଣେଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ୧୭୪ ରନ୍ ପିଛା କରି ମୁମ୍ବାଇର ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ଏବଂ ଅଜିଙ୍କ୍ୟା ରାହାଣେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶା’ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ପେରି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପପରେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ୯ ବଲରୁ ୧୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ ହେବା ପରେ ଦଳ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାପରେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଭେଟେରାନ କ୍ରିକେଟର ଅଜିଙ୍କ୍ୟା ରାହାଣେ ପାଳି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ସିରିଜରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ରାହାଣେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପୁରୁରା ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ୩୦ ବଲରୁ ୪ଟି ଚୌକା ସହ ୩୬ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।

— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) December 15, 2024