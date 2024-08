(Video): ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଡି ବୁମରା, ମନେ ରଖି ଥାଆନ୍ତୁ ଏହି ଚେହେରା, ଆଗକୁ ବନିପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଲେଡି….

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମ । ଛୋଟବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନଥାଏ, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବା । କିଏ ରନ ମେସିନ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି କ୍ରିକେଟର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ଜାହିରଖାନଙ୍କ ଭଳି ବୋଲର । ତାହାସହ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ବୁମ ବୁମ ବୁମରାଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଛାପ ଛାଡିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନିଜେ କ୍ରିକେଟର କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ବୁମରା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।

Jasprit Bumrah is inspiring the next generation of Indian cricketers. 👌

🌟 An all time Great in World cricket.pic.twitter.com/paPZ9PJG03

