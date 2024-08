(video): ‘ଓ ଭି ହମାରା ବେଟା’- ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଅରଶଦ ନଦୀମଙ୍କୁ ନେଇ ନୀରଜଙ୍କ ମା’ କହିଲେ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମିକ୍ସର ୧୩ ତମ ଦିବସ ଭାରତ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଥିଲା । ଏହି ଦିନ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ ୨ ଟି ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଗୋଲଡେନ ବୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା । ସେ ୮୯.୪୫ ମିଟର ଜାଭଲିନ ଫିଙ୍ଗି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ । ଯାହା ଏହି ସିଜନରେ ନୀରଜଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଜିଛି ।

#WATCH | Haryana: On Neeraj Chopra winning a silver medal in men’s javelin throw at #ParisOlympics2024, his mother Saroj Devi says, “We are very happy, for us silver is also equal to gold…he was injured, so we are happy with his performance…” pic.twitter.com/6VxfMZD0rF

— ANI (@ANI) August 8, 2024