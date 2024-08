(video): ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଭାରତର ଏ ସାହସୀ ଝିଅ ଉଠାଉଥିଲେ ଭାରତ୍ତୋଳନ, ଅଳ୍ପକେ ଚାଲିଗଲା ପଦକ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଶରୀରରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ । ହେଲେ ହାତରେ ଥିଲା ଭାର ଓ ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ । ଶରୀର କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମନ ତାଙ୍କର ମଜବୁତ ଥିଲା । ହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲେ । ହେଲେ ହାରିଗଲେ । ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ମହିଳା ଭାରତ୍ତୋଳକ ବା ୱେଟଲିଫ୍ଟର ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କଠୁ ପଦକର ବେଶ୍ ଆଶା ରହିଥିଲା । ୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୀରା ଟୋକିଓରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରିସରେ ପଦକ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଚାଲିଗଲା ।

ମହିଳା ୪୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ମୀରା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ୱେଟଲିଫଟିଂର ସ୍ନେଚ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ମୀରା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଖେଳପ୍ରେମୀ । ସେ ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୧୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ତ ଉଠାଇ ନେଲେ, ହେଲେ ୧୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ।

#WATCH | Paris: Indian Weightlifter Mirabai Chanu speaks on finishing 4th in women's 49 kg weightlifting event at #ParisOlympics2024

She says, "I tried my best to win a medal for the country but I missed it today…It is a part of the game, we all sometimes win and sometimes… pic.twitter.com/hPyYCt7AOL

— ANI (@ANI) August 7, 2024