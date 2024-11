(Video) ଦଳରୁ Ban ହେଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର: ପଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବୋର୍ଡ ନେଲା Action

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ-ବିତର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଏଥିରେ ସୀମା ଟପିବା ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ଏକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଦଳରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଅଲଜାରୀ ଜୋସେଫ । ଏ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଅଲଜାରୀ ଜୋସେଫ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମ୍ୟାଚର ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ଜୋସେଫ ଫିଲ୍ଡିଂ ପୋଜିସନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଚୁପ ରହିଥିଲେ । ତେବେ ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟର କକ୍ସଙ୍କ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଜୋସେଫ ମ୍ୟାଚ ଅଧାରୁ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଡ୍ରେସିଙ୍ଗ ରୁମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ୧ ଓଭର ପରେ ଜୋସେଫ ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ସହ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ୱେଣ୍ଡିଜ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଜୋସେଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଇଲ୍ସ ବେସକୋମ୍ବେ ଜୋସେଫଙ୍କ ଏହି ଅନୁଶାସନହୀନତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମ୍ୟାଚ ବା ସିରିଜ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଏପରି ଦାୟିତ୍ୱୀନତା ଭଳି କାଣ୍ଡ ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

Gets angry! 😡

Bowls a wicket maiden 👊

Leaves 🤯

An eventful start to the game for Alzarri Joseph! 😬#WIvENGonFanCode pic.twitter.com/2OXbk0VxWt

— FanCode (@FanCode) November 6, 2024