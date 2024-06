(Video) ସାଟେଲାଇଟରୁ ମିଳୁଛି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ… ୧୦୦ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ ଦେଶକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏ ନେଇ ସ୍ପେସ-ଏକ୍ସର ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୦୦ତମ ଦେଶ ଭାବରେ ଆଫ୍ରିକାର ସିଏରା ଲିଓନକୁ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାସହିତ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସ ପାଇବା ତାଲିକାରେ ଆଫ୍ରିକାର ଦଶମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି ସିଏରା ଲିଓନ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଲେଖିଛି ଯେ, ୧୦୦ତମ ଦେଶ, ଅଞ୍ଚଳ ବା ବଜାର ଭାବରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ହାଇ ସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

Starlink is connecting more than 3M people with high-speed internet across nearly 100 countries, territories and many other markets.

Thank you to all of our customers around the world! 🛰️🌎❤️ → https://t.co/D6L8BSisQq pic.twitter.com/yo6f2gtJCJ

— Starlink (@Starlink) May 20, 2024