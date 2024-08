ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ନେତୃତ୍ୱ! IPL-2025ରେ ଏହି ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ପାଇଁ ମେଗା ଅକ୍ସନ ନେଇ ବଡ଼ ଗୋଷଣା ହୋଇପାରେ । ଏହି ମେଗା ଅକ୍ସନରେ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରଞ୍ଚାଇଜି । ତେବେ ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ତଥା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମୁମ୍ବାଇରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଅଧିନାୟକ ପଦରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ୨୦୨୪ରେ କୋଲକାତାକୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ କରାଇଥିବା ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ହଟାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଆଇପିଏଲର ଟ୍ରେଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋଲକାତା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରପାରେ । ତେବେ ଏ ନେଇ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

Kolkata Knight Rider is ready to offer Captaincy for Suryakumar Yadav ahead of the IPL 2025.(Reports) pic.twitter.com/7Z8ANCzfi2

— Sujeet Suman (@sujeetsuman1991) August 24, 2024