ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଶିଖାଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର! ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢାଇଲା Social Media ପୋଷ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରି ଭାରତର ‘ଗେହ୍ଲା ଝିଅ’ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଶୁଟର ମନୁ ଭାକର । ଏହାପରେ ସାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସବୁ ମହଲରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ତେବେ ଶୁଟିଂ ପରେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ମନୁ ଭାକର । ଭାରତର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଭାରତର ଗୌରବ କାଂସ୍ୟବିଜୟିନୀ ମନୁ ଭାକର ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସହ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିବା ସମୟର ଏକ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବ୍ୟାଟିଂ ଶିଖାଇବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବଂ ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପୋଜିସନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଶୁଟିଂ କରିବା ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ।

Learning techniques of a new sport with the Mr. 360 of India! @surya_14kumar 💪 pic.twitter.com/nWVrwxWYqy

— Manu Bhaker🇮🇳 (@realmanubhaker) August 25, 2024