T-20 World Cup ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବ ମାଲାମାଲ: ବିଶ୍ୱବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡବଲ ରାଶି, ଜାଣନ୍ତୁ Prize Money

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକର ରୂପ ନେଉଛି । ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଶ୍ୱକପର ଝଲକ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ବିଶ୍ୱକପ ମଜାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି । ତେବେ ଏହାଭିତରେ ଆଇସିସି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରାଇଜ ମନି । ବିଶ୍ୱକପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଉପହାର ରାଶି । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଆଇସିସି ୧୧.୨୫ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବା ୯୩.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ ମନି ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଚମ୍ପିଆନ୍ ଦଳକୁ ଆଇସିସି ତରଫରୁ ମୋଟ ୨.୪୫ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର(ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)ର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି । ସେହିପରି ବିଶ୍ୱକପର ଉପ-ବିଜେତା ବା ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳ ପାଇଁ ୧.୨୮ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହାପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ଦଳକୁ ୭,୮୭,୫୦୦ ଡଲାର ଆଇସିସି ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୫.୬ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୧.୬ ମିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

T20 WORLD CUP PRIZE MONEY:

Winner – 20.36cr.

Runner Up – 10.64cr.

– 93.52CR WILL BE GIVEN BY THE ICC IN THE PRIZE MONEY OVERALL.

