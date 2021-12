ତାଲିବାନ ଏତେ ହିଂସ୍ର! ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେମିତି ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି See Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କବଜା କରିବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା । ସାଧାରଣ ଜନତା କି ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୁର ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତାହା ଯେ ଭୁଲ୍ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଏକ ତାଲିବାନଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି । ତାଲିବାନୀ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଲିବାନୀଙ୍କ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଲିବାନୀ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଦଲା ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଏପରି ହରକତରୁ ତାଲିବାନ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଦରକାର । ତାଲିବାନୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର । ସେହିପରି ଜଣେ ରାଜନୀତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଲିବାନୀ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଟର୍ଚର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ହୀନତା ଓ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତାଲିବା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାରେ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଅଧିକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏବେ ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ।

Taliban tortures former army official Rahamatullah Qaderi. Qaderi was arrested last week. pic.twitter.com/5slH5tQs72

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) December 27, 2021