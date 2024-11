BGT-2024 ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ: ପର୍ଥରେ ବୁମରାହ ବାହିନୀର ବିଶାଳ ବିଜୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଡର ଭାଗାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦମଦାର ବୋଳିଂ ସହ ୨୯୫ ରନରେ ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ବୁମରାହ ବାହିନୀ । ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଏବଂ ସେ୍ ଆଟାକୁ ଭାରତକୁ ଏହି ବିଶାଳ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଟ୍ରାଭିସ ହେଡଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ହାତଛଡ଼ା କରିଛି । ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ପାଇନାଲ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣିଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ।

ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ସହ ସିରିଜରେ ଧମାକାଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ରୋହିତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ । ପର୍ଥର ଅପ୍ଟସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୫ ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବବୃହତ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅଲ ଆଉଟ କରି ଭାରତ ୨୯୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ନିଜ ନମରେ କରିଛି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପେସ୍ ଆଟାକ ସାମନାରେ ଫେଲ ମାରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ । ତେବେ ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍(୮୯) ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୪୭ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରୀ ୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ।

𝗪𝗛𝗔𝗧. 𝗔. 𝗪𝗜𝗡! 👏 👏

A dominating performance by #TeamIndia to seal a 295-run victory in Perth to take a 1-0 lead in the series! 💪 💪

This is India’s biggest Test win (by runs) in Australia. 🔝

— BCCI (@BCCI) November 25, 2024