ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଶୁଭମନ ସେନା: ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନୂଆ ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଫସି ରହିଛି । ତେଣୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋର୍ଡ । ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏହି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପାରିନାହିଁ ରୋହିତ ସେନା । ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କିଛି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ସହ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ ସାମିଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଶୁଭମନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବିସିସିଆଇ । ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ୨ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ । ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଲେ ଏହି ୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ସେଠାରୁ ସିଧା ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ।

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ କୋଲକାତା ଷ୍ଟାର ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ରେ ଦମଦାର ବୋଲି କରି ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୯ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିଥିଲେ ହର୍ଷିତ । ତେଣୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ତେବେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ରିୟାନ ପରାଗ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

🚨 NEWS 🚨

Sai Sudharsan, Jitesh Sharma and Harshit Rana added to India’s squad for first two T20Is against Zimbabwe.

Full Details 🔽 #TeamIndia | #ZIMvINDhttps://t.co/ezEefD23D3

— BCCI (@BCCI) July 2, 2024