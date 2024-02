(Video) ଭାରତକୁ ମିଳିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ MS Dhoni… ଟେଷ୍ଟରେ ମାହିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ ଏହି ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସିରିଜ ଏବଂ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର । ଧୋନୀ ଟେଷ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜଣେ ଧୋନୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିଲା । ତେବେ ଭାରତର ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧୋନୀ ମିଳିଯାଇଥିବା ଗାଭାସ୍କର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଭାରତ । ସିରିଜ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧୫୨ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ନୂଆ ୱିକେଟ କିପରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏମ.ଏସ ଧୋନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର । ରୋହିତ, ଗିଲ୍, ଜାଡେଜା, ରଜତ ପାଟିଦାର ଏବଂ ସରଫରାଜଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଫେଲ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ । ଡେବ୍ୟୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ସଂକଟମୋଚକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ୭ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ଭାରତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ୧୪୯ ବଲରେ ୯୦ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳି ଧ୍ରୁବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ।

Sunil Gavaskar said, "watching the presence of mind of Dhruv Jurel makes me think he's the next MS Dhoni in the making". pic.twitter.com/jxGgIaXcKl

କମେଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ସୁନୀଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପଢି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଧୋନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ସେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇନିଂସରେ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି ଭାରତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଅେଅନକ ଶତକ ହାସଲ କରିବେ । କାରଣ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ‘ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ’ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର । ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ମଧ୍ୟ ଧୋନୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୩ ସମୟରେ ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ଧୋନୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ।

Whole of India to Dhruv Jurel today 🫡 What an impressive performance both behind and in front of the wicket by Dhruv. The importance of this knock and the partnership with Kuldeep cannot over overstated. Top notch game awareness 👏🏽 #INDvENG pic.twitter.com/vyujRgRnkQ

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 25, 2024