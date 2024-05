(Video) ‘Mission-2024’ରେ ବାହାରିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ: ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ରୋହିତ-ଜାଡେଜା ସମେତ ଏହି ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୪ । ଆମେରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଏହି ଟି-୨୦ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ ଗସ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଜୁନ୍ ୫ ତାରିଖରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ସେନା ନିଜ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ହେଡ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ।

VIDEO | Visuals of Indian cricket team leaving for USA from Mumbai for the upcoming T20I World Cup.

The T20I World Cup 2024 will be jointly hosted by the USA and the West Indies from June 2 to June 29. The Indian cricket team will begin its campaign against Ireland from June 5.… pic.twitter.com/h6vhK6OhS0

— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2024