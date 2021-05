କଟକଣାକୁ ମାନିଲେନି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ତେଲେଙ୍ଗାନା: କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ କିଛି ଅମାନିଆ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ୍ । ବେପରୁଆ ଭାବରେ ପୋଲିସ୍ କୁ ଚକମା ଦେଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ସଂକ୍ରମଣକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ । କଟକଣାକୁ ଉଲଂଘନ କରିବାର ପରିଣତି ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ତାହା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ । ତେବେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି । ଘଟଣାଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମଞ୍ଚେରିୟଲ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ।

Freak accident caught on cctv camera in Mancherial district. Biker booked for rash and negligent riding after pillion rider dies on spot. They were trying to evade cops. #Telangana

PS- Accident footage, viewer discretion advised. pic.twitter.com/OpbsxHku6o

— Paul Oommen (@Paul_Oommen) May 24, 2021