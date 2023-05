ସ୍କୁଲରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ; ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ ରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ, ୭ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସ୍କୁଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ୭ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଶି ହଠାତ୍ ଷ୍ଟାପ୍ ରୁମ୍ ରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ୭ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଟଳି ପଡିଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନର ପାରଚିନାରର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।

#BreakingNews : Seven teachers gunned down in a school in Parachinar, near the Pak-Afghan border. Armed persons entered the school and opened fire in the staff room. Says Officials pic.twitter.com/T7sdPXdzVC

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) May 4, 2023