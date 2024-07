IPL-2025; କୋଚ୍ ଗଲେ, ଏବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ଋଷଭ! ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତା ଆଇପିଏଲ ସିଜନକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ପ୍ରଥମେ କୋଚ୍ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ । ଗତ ୭ଟି ସିଜନରୁ ପଣ୍ଟିଂ ଦଳର କୋଚ୍ ଭାବରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ କୋଚଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ରିକିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅଧିନାୟକ ଋଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

Rishabh Pant could leave Delhi Capitals right before the mega auctions. (Rumours) pic.twitter.com/HeupT2s8Xq

ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ମେଗା ଅକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଗତ ସିଜନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ହାତ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅଦିନାୟକ ଋଷଭ ପନ୍ତ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ୧ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟକୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ଋଷଭ ପନ୍ତ ଗତ ଆଇପିଏଲ ସିଜନରୁ କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଦିନାୟକ ଭାବରେ ଆଇପିଏଲକୁ କମବ୍ୟାକ କରିବା ସହ ଦଳକୁ ଲଗାତାର ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରପି ଜିତିବାରେ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ଋଷଭ ।

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରୁ କୋଚ୍ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଋଷଭଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏକ୍ସ(ଟ୍ୱିଟର)ରେ କିଛି ୟୁଜର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଋଷଭ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଋଷଭ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସହ ଧୋନୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ୟୁଜର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କିମ୍ବା ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।

Those who are saying that rishabh pant will leave dc 🤣

Means while= rishabh pant and Parth jindhal friendship 💞 pic.twitter.com/1b1BMQAnkW

