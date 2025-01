ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଇଲ୍ସ’ର ଟିଜର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଇଲ୍ସ’ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଝଲକ ଆଣିଛି।

ପାଖାପାଖି ୨ ମିନିଟ୍ର ଏହି କ୍ଲିପ୍ ରେ ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ଟିଜର ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଚିଲା ଦାଢ଼ି, କ୍ଳାନ୍ତ ଚେହେରା ଏବଂ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ସେ ଏକ ନିର୍ଜନ କରିଡରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଜିଭ ଏକ ଗଭୀର କାହାଣୀ କହିଥାଏ। ତାଙ୍କ କଥା କହିବାର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଲଙ୍ଗୁଆ ହୋଇ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଓଜନ ଦେଇଥା।

କ୍ଲିପ୍ ର ଶେଷ ଭାଗରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କାନ୍ଥରେ ଝୁଲି ଯାଇ ଥକି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱରରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।

‘ଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଇଲ୍ସ’ର କାହାଣୀ: ‘ଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଇଲ୍ସ’ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ଅଜଣା ଅଧ୍ୟାୟ ବଙ୍ଗଳା ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ପରଦାରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ କିଛି ଅଭୂଲା ଘଟଣାର ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଫିସିଆଲ୍ ସିନୋପ୍ସିସ୍ କୁ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାପ୍ରବଣ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି।

AFTER ‘THE KASHMIR FILES’, VIVEK AGNIHOTRI – ABHISHEK AGARWAL TEAM UP FOR ‘THE DELHI FILES’: FIRST GLIMPSE OUT NOW… INDEPENDENCE DAY 2025 RELEASE… On the occasion of #RepublicDay, here’s the first glimpse from director #VivekRanjanAgnihotri‘s #TheDelhiFiles:… pic.twitter.com/PnIjF6VHYg

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 26, 2025