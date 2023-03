(Video) ଆହା କି ସ୍ନେହ! ମା’କୁ ଧରି ଗେହ୍ଲା କରୁଛି ନବଜାତ ଶିଶୁ: ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମା ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର । କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସାରା ସଂସାରର ଭଲ ପାଇବା, ଆଦର, ସ୍ନେହ ଆଉ ଯତ୍ନ । ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିବା ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ବଡ କରିଥାଏ ମା । ସତରେ ମା’ର ଏହି ଋଣ ସୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା’ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ମନରେ କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ତାହା ହୁଏତ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଇ ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମା’ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଭିତେ;ର ଥିବା ନିବିଡତାକୁ ଯେ କେହି ବି ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବ ।

୯ ମାସର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଯାଏ ମା’ ତା ସନ୍ତାନକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବ ବୋଲି । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାର କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦ ଶୁଣେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମା’ ଭୁଲିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଯେଉଁ ମା’ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟବତୀ । କାରଣ ଜନ୍ମ ଦେବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଠୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସତ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ ।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ଖୁବ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହାପରେ ମେଡିକାଲ ରୁମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ । ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ମା’ଙ୍କୁ ଧରି ଗେଲ କରୁଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ମା’ ଗାଲକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବା ବେଳେ ମା’କୁ ସତେ ଯେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି , ଧନ୍ୟବାଦ ମା’ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖେଇଲୁ । ଏମିତି ମନେ ହେଉଛି ନଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ବୋଧହୁଏ ତା ଜନ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ତା’ ମା’କୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବ ବୋଲି । ଆଉ ମା’କୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେମିତି ପିଲାଟିର ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ତାକୁ ତା ଭଗବାନ ମିଳିଯାଇଛି । ପିଲାଟି ଅନେକ ସମୟ ମା’କୁ ଏମିତି ଗେଲ କରିବା ପରେ ବି ଛାଡି ନଥିଲା । ମା’କୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।

— The Figen (@TheFigen_) March 24, 2023