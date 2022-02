ଖରାପ ଫର୍ମ ନୁହେଁ କାରଣ: ସାମନାକୁ ଆସିଲା ଚେନ୍ନାଇ ରାଇନାଙ୍କୁ ନ କିଣିବାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୨ ସିଜନ ପାଇଁ ଅକ୍ସନରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଓଚଖ । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦଳ ସହିତ ରହିଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଣିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛି । ତେବେ ଏ ନେଇ ଅକ୍ସନ ଦିନରୁ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ରାଇନା ଦଳର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତ ୨୦୨୦ରେ ସିଏସକେ ସହିତ ରାଇନା ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇରେ IPL ଖେଳିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଅନେକ ସାଥି ଖେଳାଳି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ କମାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଦଳର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ କମେଣ୍ଟେଟର ସାଇମନ ଡୁଲ । ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏମିତିକି ଏହା ରାଇନାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସର୍ଟ ବଲ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ରାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ତେବେ ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କୌଣସି ଟିମ ୨ କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ କାହିଁକି କିଣିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ରାଇନା ଯେ ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରାଇନା IPLରେ ୨୦୫ ମ୍ୟାଚରୁ ୧୩୭.୭୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ୫୫୨୮ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୩୯ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି ।

୧୦ ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦଳ ତାଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ରାଜି ନହେବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା । ରାଇନାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ ଚେନ୍ନାଇର ସିଇଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଏକ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ରାଇନା ଏବେ ଅନଫିଟ ଏବଂ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କାଶୀ ।

