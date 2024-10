ଏଠି ‘ଦାନା’ ବି ଦିଗହରା ହୋଇଯିବ; ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ପ୍ରସଂଶା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ପ୍ରସଂଶା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ୍ ର ତାଳଚୁଆ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା । ଖସମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଆଶା କର୍ମୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଶିବାନୀ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ପକେଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ।

ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏପରି ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସେଥିପାଇଁ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଜଣାଇଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବଳ, NDRF, ODRAF ଆଦି ମୁତୟନ ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଆଲୋଚନା ପରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

#ASHA member, Ms Sibani Mandal from Khasmunda village of Talachua Subcentre, Rajnagar Block, Kendrapada district, evacuted one elderly woman to cyclone shelter today on 24th October, 2024. Her dedication towards saving lives is commendable. #CycloneDana #OdishaCares @CMO_Odisha pic.twitter.com/PjvdWPglXW

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) October 24, 2024