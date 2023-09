ATM କାର୍ଡର ଚିନ୍ତା ସମାପ୍ତ ! ବର୍ତ୍ତମାନ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟିଏମରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତର ପ୍ରଥମ UPI ଏଟିଏମ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ହିତାଚି ଲିମିଟେଡର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏଟିଏମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କିମ୍ବା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ନକରି UPI ମାଧ୍ୟମରେ ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ । ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ସହଯୋଗରେ UPI ATMକୁ ହ୍ୱାଇଟ ଲେବଲ୍ ଏଟିଏମ୍ (WLA) ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ UPI ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ।

ମୁମ୍ବାଇର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିଣ୍ଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟରେ ରବି ସୁତାନଜାନି କୁମାର ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେମୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁପିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ଟଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ UPI କାର୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନଗଦ ରାଶି ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ ଯେପରିକି 100, 500, 500, 1000, 2000, 2000, 5000 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିମାଣ ବାଛିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଟନ ଅଛି । ଏହାକୁ ବାଛିବା ପରେ, QR କୋଡ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି UPI ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କାନ୍ କରି ପାରିବେ । କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ ହେବା ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । UPI PINକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏକ UPI ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯିବ ଯେ, କାରବାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପରେ ଏଟିଏମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ।

