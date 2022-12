ସଂସଦ ପରିସରରେ ମିଲେଟ୍‌ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦଗଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ମିଲେଟ୍‌ ବା ମୋଟା ଶସ୍ୟକୁ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି । ଏ ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ‘ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମିଲେଟ୍‌ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୩କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରାଜ୍ୟ ସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲା, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ.ଡି ଦେବେ ଗୌଡ଼ା, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେ.ପି ନଡ୍ଡା, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଦଳର ନେତା ଅଧିରରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାର ସାଂସଦଗଣ ଏହି ‘ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମିଲେଟ୍‌ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ’ରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ଯଅ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଶସ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଲେଟ୍‌ ବର୍ଷ ପାଳନକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଶୋଭା କରନ୍ଦଲାଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ।

As we prepare to mark 2023 as the International Year of Millets, attended a sumptuous lunch in Parliament where millet dishes were served. Good to see participation from across party lines. pic.twitter.com/PjU1mQh0F3

— Narendra Modi (@narendramodi) December 20, 2022