Video: ‘ଅଧିକ ଜେଲ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି .. ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତଥା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇ କରତାଳି ଦେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀରେ ନିଜର ମତ ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଅଧିକ ଜେଲ ତିଆରି ହେବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ, ଜେଲଗୁଡିକ ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ମତକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡୁଛି, ଯାହା ମୁଁ କହି ନାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।’

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ‘ଜେଲରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଯେଉଁମାନେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍, ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର କିମ୍ବା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନା। ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମାମଲାରେ ଲଢ଼ିବାବେଳେ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଘରର ବାସନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି।, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲରେ ରହିଥାଏ।

ରାତ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେବଳ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ (ଗୁରୁ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ) ଭଗବାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁ। ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, ଡାକ୍ତର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରି ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି।’ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା କମିଟିର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ନିଜର ଆଶାକୁ ପୁରାଣ କରି ପାରି ନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମାନେ ପକାଇଥିଲେ।

President Droupadi Murmu referred to excessive cost of litigation as a major impediment in delivery of justice. She urged the executive, judiciary and legislature to evolve an effective dispute resolution mechanism to mitigate the people’s plight. pic.twitter.com/mir7t6vfaL

