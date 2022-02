ବଜେଟ୍ ୨୦୨୨ରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ କଣ ମିଳିଲା? ଏହି ୨୦ଟି ଟୁଇଟରୁ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ୨୦୨୨-୨୩ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଏ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି । ଖାସ୍ କରି ଯଦି ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବା ତେବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୨କୁ ନେଇ ମନଉଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି ବଜେଟ୍ ୨୦୨୨….

Middle Class watching the Budget only for Income Tax Slab announcement. pic.twitter.com/kWNZvSwWAH — Trendulkar (@Trendulkar) February 1, 2022

The budget is nothing short of complete disappointment for almost every segment except some corporate friends of regime.

For middle class people like me – #NimmoTaiBarbadiLai pic.twitter.com/q5kLSOr2Sm — Dr Vishesh (@Dr_VisheshSingh) February 1, 2022

Middle Class: What’s for us in this Budget

Modi: pic.twitter.com/TY0bQO6EDK — Joy (@Joydas) February 1, 2022

Budget for poor, working lower & middle class and small businesses. pic.twitter.com/KEnktBl9mj — Avinash Dixit (@AvinashDixitAD) February 2, 2022

What's their for farmers, students and middle class in this budget… #AntiFarmerModiBudget pic.twitter.com/O7T2ZkTjmJ — Raj Sandhu (@Sandhu94717) February 2, 2022

#middleclass We are here only to pay taxes there is nothing for us.

Middle class's reaction after hearing budget speech- pic.twitter.com/sPX6hcEepY — Akanksha (@ImAks_86) February 1, 2022

95% common people of INDIA on yesterday's Budget. I think this is one of the worst budget last 10years. There is nothing for the Middle class people. pic.twitter.com/eNiPnJhAxI — Pradip Kr Jash (@kr_jashTMC) February 2, 2022