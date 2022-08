SBI ର ୪୫ କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ବଡ ଅପଡେଟ୍, ନଚେତ୍ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରାରେ ଏସବିଆଇ ନାମରେ ଅନେକ ଲୋକ ମେସେଜ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିବା ମେସେଜର ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର YONO ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। SBI YONO ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ମେସେଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖାଲି କରିପାରେ।

ପ୍ରକୃତରେ PIB ଯାଞ୍ଚରେ ଏହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ମେସେଜ ପଠାଉ ନାହିଁ। PIB ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହା ଲେଖାଥିଲା, ‘ଏସବିଆଇ’ ନାମରେ ଏକ ଭୁଲ ମେସେଜ ପଠାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖୋଜାଯାଉଛି। ଏହିପରି ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇଗଲେ ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେପରି କୌଣସି ସୂଚନା ମାଗେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ବାର୍ତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ [email protected] କୁ ମେଲ୍ ପଠାଇ କିମ୍ବା ୧୯୩୦ କୁ କଲ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଟିଏମ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ମେସେଜ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଏକ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସ କି ନୁହେଁ।

A #Fake message issued in the name of SBI is asking customers to update their PAN number to avoid their account from getting blocked#PIBFactCheck

▶️Never respond to emails/SMS asking to share your personal or banking details

▶️Report at👇

