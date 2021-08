ଜମ୍ମୁ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ ୩ ଆତଙ୍କୀ

ଜମ୍ମୁ: ଜାମ୍ମୁରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କାବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏକଦମ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରି ଗଡାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବନ୍ତିପୋରାର ନାଗବେରନ ତ୍ରାଲ ଜଙ୍ଗଲ ୩ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ୩ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ବି ଅବନ୍ତିପୁରାଠାରେ ସେନା ଗୁଳିରେ ହିଁଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ୨ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

Jammu & Kashmir | Two AK-47 rifles, one SLR and other warlike stores have been recovered from the three terrorists neutralised in the Tral encounter. The identity of the terrorists is being ascertained: PRO (Defence) Srinagar

