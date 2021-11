ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା ଟେଷ୍ଟ ଟିମର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଟିମ୍ ପେନ୍, ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସେଜ୍ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଟେଷ୍ଟି ଟିମ୍ ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଟିମ୍ ପେନ୍ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା କ୍ରିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ ଓ ଫଟୋ ପଠାଇବା ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ଟିମ୍ ପେନ୍ ପରେ ଉପଅଧିନାୟକ ପେଟ୍ କମିଂସ ଏସେଜ୍ ର କ୍ୟାପଟେନ୍ସିପ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ତେବେ ଏହି ମାମଲା ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିଛି ମାସ ପରେ ପେନ୍ ଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ୍ ଟିମ୍ କୁ ଫେରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ସେ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ତାସମାନିୟା ର ଯାଞ୍ଚରେ ଟିମ୍ ପେନ୍ ଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟାକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଏସେଜ୍ ସିଳରିଜ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ୮ତାରିଖରେ ବ୍ରିସବେନ୍ ରେ ଖେଳାଯିବ । ପେନ୍ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ଟିମ୍ ର ଏକ ଅଂଶ ରହିବେ । ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିନାୟକ ଖୋଜାଯାଉଛି ।

