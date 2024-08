ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ

କୋଲକାତା: ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ରତ୍ନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ । ଏକ୍ସ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ସହମତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅଭିଷେକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିପାରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପଦକ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମହିଳା କୁସ୍ତିର ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଓଜନ ୧୦୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

The GOVERNMENT and OPPOSITION should find a way to form a consensus and either award VINESH PHOGAT the BHARAT RATNA or nominate her to a PRESIDENT -NOMINATED RS SEAT, acknowledging the extraordinary mettle she has demonstrated. This is the least we can do for her, considering…

