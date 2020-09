ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୩୩୮୨ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪/୯ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୩୩୮୨ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ୧୨୨୦୨୪କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Another 3382 Covid patients have recovered and are being discharged on 14.09.2020

503 from Khordha

344 from Cuttack

262 from Bargarh

177 from Jajapur

175 from Mayurbhanj

167 from Bhadrak

156 from Baleswar

146 from Dhenkanal

112 from Puri

102 from Jagatsinghpur

95 from Rayagada

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 14, 2020