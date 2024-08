(Video) ବିଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ: ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇଲେ ୟୁକ୍ରେନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସର୍ବଦା ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ କରି ସର୍ଭିଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ୟୁକ୍ରେନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଗତ ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କୀଭ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ହିନ୍ଦି ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ମୋଦୀ ୟୁକ୍ରେନର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଓରିଏଣ୍ଟଲ ଷ୍ଟଡିଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ବେଶ୍ ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀଭରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଷା ଶିଖୁଥିବା ୟୁକ୍ରେନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା, ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସ ୟୁକ୍ରେନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରୁଛି ବୋଲି ମୋଦୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇବା ପରେ ତାହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ।

#PMModiInUkraine ||

PM @narendramodi interacts with Ukrainian students who are learning the Hindi language at the School of Oriental Studies in Kyiv.

PM appreciates the scholarship of the students and their contribution to promoting mutual understanding between the people of… pic.twitter.com/yDQhZDNke5

— All India Radio News (@airnewsalerts) August 23, 2024