ଋଷ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଦାବି କଲେ ସାଂସଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ । ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ଲାଗି ପାରୁନି । ଏହାଭିତରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ୪୦ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି । ଅଧିକାଂଶ ସହର ସ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିାଲଣି । ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଏବେ ଭାରି ପଡୁଛନ୍ତି ପୁତିନ ସେନା । ତେବେ ଏହାମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଋଷ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ସାଂଗାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଦେଶର ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନର ସାଂସଦ ଲେସିଆ ବାସିଲେଂକ ।

ଋଷର ସୈନ୍ୟମାନେ ୟୁକ୍ରେନର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲେସିଆ । ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନର ସାଂସଦ । ଗୋଳାବାରୁଦରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଋଷ ସେନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଲୁଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଲେସିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଋଷକୁ ଏକ ଅନୈତିକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦେଶ ବୋଲି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ବଖାଣି ସେ ଦୁଇଟି ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟରେ ସେ ନିଜ କ୍ରୋଧ, ଭୟ ଏବଂ ଘୃଣାରେ ଭରି ଯାଇଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେୂ ଅନ୍ୟଟିରେ ଋଷ ସୈନିକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର ଏକ ଝଲକ ଫଯୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

Tortured body of a raped and killed woman. I’m speechless. [email protected] is paralyzed with anger and fear and hatred. #StopGenocide #StopPutinNOW pic.twitter.com/Kl0ufDigJi

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 3, 2022