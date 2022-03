ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି, ହେବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା; ମିଳିବ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ୟୁକ୍ରେନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇ ଏଲନ୍ ଲଗାତର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମୀର ଜେଲେନସ୍କି ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଟୁଇଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଷ୍ଟାର୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ର ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଦିଆଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଜେଲେନସ୍କି ଟୁଇଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି” । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଲନ୍ ମସ୍କ କହିଥିଲେ ଯେ, ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ଏକ ମାତ୍ର ଅଣ-ରୁଷୀୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ । ଯାହା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ୟୁକ୍ରେନର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛି । ଭ୍ଲାଦିମୀର ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସହର ପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ର ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022