ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପରେ ୟୁନିଟ୍-୧ ସିଲ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨ ।୬(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ୨ ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଗହଳି ବଢିଚାଲିଛିି । କିନ୍ତୁ କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନମାନିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ୟୁନିଟ-୨କୁ ସିଲ୍ କରିସାରିଛି ବିଏମସି । ଏହା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୧ କୁ ବି ଏବେ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମସି । ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ମାକେର୍ଟ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବିଏମସି । ତେବେ ବିଏମସି କେବଳ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ମାକେର୍ଟକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ।

Enforcement squad of BMC- BDA along with Police also sealed the Unit-1 Market for violating #SocialDistancing & #COVID19 measures.

The market is sealed only for today due to overcrowding for the safety of all.

Let's all #AvoidRush & #StaySafe pic.twitter.com/TmU3yNSixC

— BMC (@bmcbbsr) June 12, 2020