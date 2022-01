କୁକୁର ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର, ଲୁଚିକି ବୋହୁ ଭିଡିଓ କରିବାରୁ ତାସହିତ ବି କଲା ଏପରି କାମ; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଗାଜିଆବାଦ୍: ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ସମାଜ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ହେଲେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଧର ଧାରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତାଜୁବ୍ କରିବା ପରି ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରୀ ଉଠିବ । ୟୁପିର ଗାଜିଆବାଦ୍ ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି । ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କୁକୁର ସହିତ ମାନବିକତାର ସୀମା ପାର୍ କରି ତା ସହିତ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କୁକୁରର ଶୋଷଣ କରିବା ସମୟର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋନଳ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୋହୁ । ତେବେ ବୋହୁ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖି ନେଇଥିଲେ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବୋହୁ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ।

We have been informed via email about a rape case, in Vasundra Ghaziabad. We went to thana immediately, logged FIR against Culprit.He has been arrested by Ghaziabad police.Thanks to Maneka Sanjay Gandhi maam,Gauri Maulekhi maam for guidance & support.

Surbhi Rawat,Pfa Ghaziabad pic.twitter.com/2wUebGpo1J

— People For Animals India (@pfaindia) January 3, 2022