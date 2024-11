US Election 2024; ଆସିଲା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲିଷ୍ଟ୍, ୨୭୦ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରି ୪୭ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଫଳଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି । ଏଥିରେ କମଳା ହାରିସଙ୍କୁ ହରାଇ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଆମେରିକାର ୪୭ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୨୭୦ରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଭୋଟ୍ ହାସଲ କରି ଓଭାଲ୍ ଅଫିସ୍ କୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ୨୭୭ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ କମଳା ହାରିସ୍ ୨୨୪ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ଏକ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଅଭିଯାନ ପରେ ଆସିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ୍ୟ ୱିସ୍କନ୍ସିନ୍ ରେ ବିଜୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଗ୍ରୋଭର କ୍ଲିଭଲାଣ୍ଡଙ୍କ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି। କ୍ଲିଭଲାଣ୍ଡ ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ୧୮୮୫ରୁ ୧୮୮୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁଣି ୧୮୯୩ରୁ ୧୮୯୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ ଆମେରିକାର ୪୭ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଫେରିବେ।

🚨 Donald Trump officially wins the presidency, surpassing 270 Electoral College votes. This marks his confirmation as the next U.S. president, setting the stage for his second term in office. #Election2024 #Trump #Presidency pic.twitter.com/MglCicWSIr

