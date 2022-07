ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସମାନ ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅନେକେ ଟେଲିଭିଜନ୍, ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କିମ୍ବା ଏକ ରହିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶୋଇବା ଘର, ସିଟ୍, ଏବଂ କଭର ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ତକିଆ ବିଷୟରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ସମୟ ସମୟରେ ତକିଆ ବଦଳାଇବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତକିଆ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ ତକିଆକୁ ପରିବର୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପୁରୁଣା ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ତକିଆ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତାହା କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାଇରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

Ohh. I love grossing people out telling them that if their pillow is >2 years old 10% of the weight is house dust mites and their poo!

— Dr Lindsay Broadbent (@LindsayBbent) July 18, 2022