ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଟିକାକରଣ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ସୁଦ୍ଧା ଟିକା ନେଲେ ୧.୮ କୋଟି ନାଗରିକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଜାରି ରହିଛି । ଟିକାକରଣରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ଭାରତ । ଏଠାରେ ବିଳମ୍ବରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାପରେ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ୧.୮ କୋଟି ନାଗରିକ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ।

Celebrating the relentless efforts of India’s vaccinators against COVID-19, we have added a ticker to show vaccinations happening in near real-time. We are currently clocking over 42,000 vaccinations/minute or 700/second. Check new feature – https://t.co/YhG7gjKdEm #VaccineSeva pic.twitter.com/0nKWiqeZxd

— Dr. RS Sharma (@rssharma3) September 17, 2021