ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବର୍ଷା: କହିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ କରନ୍ତୁନି ରାଜନୀତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜନୀତି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସଦରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କେବଳ ଚାରିଟି ଟଏଲେଟ ତିଆରି ହେଉଥିବା କହିବା ପରଠାରୁ ବିରୋଧୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଉ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ । ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯିବାବେଳେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି । ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲଟ ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରଥାନ୍ତି ମହିଳା ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଏସବୁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାଶୀ, ବଦ୍ରିନାଥରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିରୋଧ କାହିଁକି? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ ନିରାଶ କଲେ । ପୁରୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ।

I am an Odia girl, whenever I go to visit Puri Srimandir, I dont find public toilets for women nearby & I have also heard similar complaints from women Bhakts visitors as well. If Government is developing facilities for pilgrims in Puri, what is your @AprajitaSarangi problem?

