Video: ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଅସହାୟ ମଣିଷ: ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ବୁଡିଗଲା ବ୍ରିଜ୍‌, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ

ମାଲକାନଗିରି: ଲଘୁଚାପ କାରଣରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ ଏହାର ଶଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଯାହା ବନ୍ୟାର ଭୟାବହତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ।

ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ନଦୀ ମଝିରେ ଯାଇଥିବା ବ୍ରିଜଟି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବ୍ରିଜର ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଶେଷ କିଛି ଜଣାପଡୁନାହିଁ। ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବେ କେବଳ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। କୁନାଭାରାମ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଉଚ୍ଛୁଳିତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୁନଭାରାମ ସାବରୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

