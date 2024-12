(Video) ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଫ୍ଲାଇଟ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ ସ୍ୱପ୍ନ: ଯୁବକକୁ ଧରିନେଲେ ଅଫିସର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଥାରେ ଅଛି, ‘ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରିବା ଭଲ ନୁହେଁ…’ । ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏକ ଫ୍ଲାଇଟକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ । ଏଲ ବାଜିଓରୁ ତିଜୁଆନାକୁ ଯାଉଥିବା ମେକ୍ସିକାନ ଘରୋଇ ବିମାନକୁ ସେ ହାଇଜ୍ୟାକ କରି ଆମେରିକାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ବିମାନ ଭିତରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସର ଯୁବକକୁ ଦରି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାରଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ଭୋଲାରିସ ୩୪୦୧ ବିମାନକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ତିଜୁଆନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଆଦଲାଜାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ହାଇଜ୍ୟାକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେକ୍ସିକୋଠାରେ ବିବମାନର କ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ତଥା ଅଫିସର ଯୁବକକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ବିମାନ ପୁଣିଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ବିମାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପରେ ଭୋଲାରିସ ବିମାନ ପୁଣିଥରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ତେବେ ଏହି ବିମାନରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାମଲାର ଭିଡଇଓ ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

🚨🇺🇸 PASSENGER TRIES TO HIJACK FLIGHT TO U.S., CREW SAYS “NOT TODAY”

Chaos erupted on Volaris Flight 3041 when a passenger attacked a flight attendant and tried to storm the cockpit to reroute the plane to the U.S.

Instead of Tijuana, the flight was diverted to Guadalajara,… pic.twitter.com/JieHBpUaV6

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 8, 2024