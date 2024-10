(Video) ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା… ଲେହରୁ ଆମେରିକା, ରଙ୍ଗ-ବେରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଗଗନ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ମହାନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଏହି ମହାନବମୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ । ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ନୀଳ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି । ମା’ ଦଶଭୂଜାଙ୍କ ଆଗମନରେ ପ୍ରକୃତି ବି ନିଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି । ସାତ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛି ଏଇ ଆକାଶ । ନାଲି-ନେଳି ରଙ୍ଗର ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି । ରଙ୍ଗ-ବେରଙ୍ଗରେ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଲେହରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବାସିନ୍ଦା । ଏହି ଘଟରାର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ସାଧାରଣତଃ ଆକାଶକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ-ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ ହୋଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଖୁବ କମ୍ ସମୟରେ ଆକାଶ ଏକାଧିକ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ନାଲି-ନେଳି ରଙ୍ଗ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ରଙ୍ଗରେ ଆକାଶକୁ ସତେ ଯେମିତି କେହି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି । ତେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ଗତ ମେ’ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଏକ ଘଟଣା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସିଧାସଳଖ ସୌରଝଡ଼ ବା ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ । ଉତ୍ତର ପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆରୋରା ବୋରିୟାଲିସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆରୋରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିସ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାନ୍ତା ।

କିପରି ହୋଇଥାଏ ଆରୋରା ବୋରିୟାଲିସ?

ସୂର୍ୟ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ୟାସର ଏକ ବଲ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିଆଁର ଏକ ବବୁଲ ଆସେ, ଯାହା ମହାକାଶରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ । ଏହାକୁ କରୋନାଲ୍ ମାସ୍ ଇଜେକସନ ବା ସୌର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସସ୍ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସୂର୍ୟ୍ୟଙ୍କର ବାହ୍ୟସ୍ତରର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସୂର୍ୟ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗର ତାପମାତ୍ରା ଏହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ (ପ୍ରାୟ ୧୫ ନିୟୁତ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ) ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୨ ପ୍ରତିଶତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି । ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ । ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରମାଣୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ହିଲିୟମ୍ ଗଠନ ବହୁ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।

The full evolution of today’s mesmerising #SolarFlare, which continued for over 12 hours! This is a very long duration event, as most flares are over well within an hour of onset. Just look at those flare loops grow! Awe-some stuff. #spaceweather #astronomy pic.twitter.com/URwwZNfm5S

— Dr. Ryan French (@RyanJFrench) September 2, 2024