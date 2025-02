Video: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନ ଦଳାଚକଟାର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ରାତିରେ ଦଳାଚକଟା ହେବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ରହିଛି। ଲୋକେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଚଢି ଚାଲିଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଚଢିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଠେଲି ଟ୍ରେନ ଚଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛି ପୁରୁଷ ଝରକା ଦେଇ ଟ୍ରେନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୧୪ ଏବଂ ୧୫ ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଚଢିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

Shocking visuals of mismanagement during the Stampede-like situation at #NewDelhiRailwaystation . Delhi LG in his tweet claims ‘loss of lives’. All this to attend #KumbhMela . Injured passengers are taken to LNJP hospital. pic.twitter.com/sqsPaW8Ty8

