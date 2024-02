BIG BREAKING…ବେଆଇନ ମଦ୍ରାସା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହଲଦ୍ୱାନୀରେ ହିଂସା; ଲାଗୁହେଲା କର୍ଫ୍ୟୁ

ହଲଦ୍ୱାନୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହଲଦ୍ୱାନୀରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବେଆଇନ ମଦ୍ରାସାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ରାତି ୯ଟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମଦ୍ରାସା ଜବରଦଖଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ମଦ୍ରାସା ଟି ବନଭୁଲପୁରା ଥାନା ନିକଟରେ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ପୁଲିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପଠାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ। କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

#WATCH | Uttarakhand | Violence broke out in Banbhoolpura, Haldwani following an anti-encroachment drive today. DM Nainital has imposed curfew in Banbhoolpura and ordered a shoot-on-sight order for rioters. Details awaited. pic.twitter.com/Qykla7UO65 — ANI (@ANI) February 8, 2024

#WATCH | Haldwani violence | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "In Banbhoolpura area of Haldwani, a team from the administration had gone for an anti-encroachment drive, following Court's order. Anti-social elements there entered into a brawl with the Police. A few Police… https://t.co/7OgN1O22lU pic.twitter.com/hDMUWyZDjF — ANI (@ANI) February 8, 2024

ଏହି ଘଟଣାରେ ବାର ଜଣରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍ ସହ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ବିଷୟରେ କଭର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ଘରର ଛାତଉପରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଙ୍କଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହିଛି।

Haldwani violence | Curfew imposed in Haldwani City area. The order came into effect at 9 pm tonight and will remain in place until further orders. #Uttarakhand pic.twitter.com/4438rPmv3r — ANI (@ANI) February 8, 2024

ଡିଜିପି ଅଭିନବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ହଲଦ୍ୱାନୀକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୪ କମ୍ପାନୀ ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।